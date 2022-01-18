Peş peşe haber geliyor! Birçok ilde eğitime ara!

SON DAKİKA | Peş peşe kar tatili haberleri geliyor! Hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil oldu? Bugün okullar tatil mi?

AA

Okullar tatil mi sorusuna yoğun kar yağışının ve buzlanmanın görüldüğü bazı il ve ilçelerimizden yanıt gelmeye başladı.

UŞAK'TA İL GENELİNDE OKULLAR TATİL

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada hava şartları ve meteorolojik veriler dikkate alınarak bugün il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

HAMİLE VE KRONİK HASTALAR DA İZİNLİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ADIYAMAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Adıyaman'da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Salı günü meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, Adıyaman il genelinde ilçelerimiz dahil taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

KASTAMONU'NUN 11 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

İHA'da yer alan son dakika haberine göre olumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’da 8 ilçede tüm okullar, 3 ilçede taşımalı eğitime 18 Ocak Salı günü 1 gün eğitime ara verildi.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ağlı, Azdavay, Devrekani, Taşköprü, Hanönü, Seydiler, Pınarbaşı ve Küre ilçelerindeki tüm okulların 18 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu. Bozkurt, Daday ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

DÜZCE YIĞILCA'DA EĞİTİME ARA

Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinde okulların bugün kar nedeniyle tatil edildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 18 Ocak 2022 Salı günü Yığılca ilçemizde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Yığılca ilçesinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ise idari izinli sayılacak” denildi.

DENİZLİ'NİN 2 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre Denizli'nin Acıpayam ve Çameli ilçelerinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 18 Ocak Salı günü yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün izinli sayılacağı kaydedildi. Eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği bildirildi.

ARTVİN VE BAZI İLÇELERİNDE KAR TATİLİ

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ile Şavşat ilçelerinde eğitim ve öğretime ara verileceği belirtildi. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi. Kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini aktaran Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklentisi üzerine eğitime bugün ara verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, sabahtan itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.

Gül, açıklamasında, "Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak Salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

GİRESUN'DA BİR İLÇE VE KÖY OKULLARINDA TATİL

Giresun'da, olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde tüm eğitim kademelerine bugün bir gün süreyle ara verildi. Açıklamada, Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında eğitime bir günlüğüne ara verileceği kaydedildi.

KARABÜK'TE 2 İLÇE İLE TÜM İLÇELERDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Karabük'te kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamında; diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime bugün ara verilecek.

SİNOP İLE 3 İLÇEDE TAŞIMA EĞİTİME KAR ENGELİ

Sinop'un bazı ilçelerinde, kar ve buzlanma nedeniyle bugün taşımalı eğitim yapılmayacak. Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar dolayısıyla merkez ilçe ile Erfelek, Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması da istendi.