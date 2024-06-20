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Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA'nın haberine göre yangın, saat 07.30 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dairede yaşayan anne, baba ve birisi engelli 2 çocuk evin penceresinde kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da dairede mahsur kalan aileyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.