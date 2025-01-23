Pençe-Kaplan operasyonunda bir asker şehit oldu

Pençe-Kaplan operasyonunda bir asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Astsubay Üstçavuş Akıncı için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşımız 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

FİDAN: AİLESİNE VE YAKINLARINA SABIRLAR DİLİYORUM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yayınladığı taziye mesajında "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı’ya Allah’tan rahmet, şehidimizin kıymetli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: AİLESİNE VE MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için taziye mesajı yayımladı. Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuşumuz Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.