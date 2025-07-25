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        Haberler Spor Futbol HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık! - Futbol Haberleri

        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!

        Futbolun kalbi HT Spor'da atmaya devam ediyor. Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçını HT Spor TV'nin yanı sıra Youtube kanalından da şifresiz olarak canlı yayınlayan HT Spor milyonları ekrana kilitledi. HT Spor Youtube kanalı, tüm yayınlarında toplam 932 bin 867 anlık izleyici sayısına ulaşırken, 4.5 milyon görüntülenme elde ederek dijital maç yayıncılığında yeni bir rekora ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 16:16 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:11
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        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
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        Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği kaliteli yayınlar ve programlarla sporseverlerin gönlünü kazanan HT Spor, bir kez daha Türkiye'yi ekran başına kilitledi.

        Sporun birçok dalını şifresiz ve canlı olarak izleyicilerle buluşturarak spor yayıncılığının öncüsü olan HT Spor, Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçının heyecanını da ekranlara taşıdı.

        Milyonlarca futbolsever, kritik mücadeleyi HT Spor TV ve HT Spor Youtube'dan şifresiz şekilde canlı olarak takip ederken, rekor izlenme ve görüntülenme sayıları elde edildi.

        ŞİFRESİZ YAYINCILIĞIN ÖNCÜSÜ HT SPOR, DİJİTAL YAYINLAR REKORUNA İMZA ATTI!

        HT Spor Youtube kanalı, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçıyla birlikte dijital yayıncılık rakamlarını altüst etti. HT Spor Youtube kanalı, dijital spor yayıncılığında birçok rekoru geride bıraktı.

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        YOUTUBE'DA ANLIK 750 BİN İZLEYİCİ SAYISI!

        Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı, HT Spor Youtube kanalında maksimum anlık 750.027 izleyici sayısına ulaştı. 670 bin saat izlenme süresi ve toplamda 1 milyon 932 bin görüntülenme elde etti.

        Heyecan dolu mücadele, HT Spor Youtube kanalı ana canlı yayınında ise 147 bin anlık izleyici sayısı ile 628 bin görüntülenme sayısına ulaştı. "Avrupa Ligi Maç Önü Özel" yayını ise 425 bin görüntülenme elde etti.

        4.5 MİLYON GÖRÜNTÜLENME!

        Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı; tüm yayınlarda anlık 932 bin 867 izleyici sayısına ulaşırken, 4.5 milyon toplam görüntülenme sayısı elde edildi.

        HT Spor Youtube'un elde ettiği bu rakamlarla birlikte, Türk dijital spor yayıncılığında yeni bir rekora ulaşıldı.

        GROK'A DA SORDULAR

        Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok da tarihi maç yayınının rakamlarını doğruladı.

        MAÇIN ÖZETİ 1.5 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

        Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının özeti ise kısa sürede 1.5 milyona yakın görüntülenme sayısı yakaladı.

        INSTAGRAM VE X'TE DE GÜNDEM HT SPOR!

        Beşiktaş-Shakhtar maçı, Youtube'un dışında HT Spor'un diğer sosyal medya platformlarında da futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

        Beşiktaş-Shakhtar maçıyla ilgili özel içerikler, HT Spor Instagram ve HT Spor X hesaplarında da milyonlara ulaştı.

        HT Spor özel içerikleri, Instagram'da 2 milyonu aşkın hesaba erişim sağlarken, X'te de 1.4 milyon görüntülenme sayısına ulaşıldı.

        Maç sırasında htspor.com'daki aktif kullanıcı sayısı ise 637 bin 174'e ulaştı.

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