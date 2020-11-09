Park kavgası cinayetle bitti!

DHA

Aydın'da, dün saat 22.00 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'ndeki incir işletmesi önünde bir dehşet yaşandı. İddiaya göre Gökhan Karagözoğlu (34) ile 2 arkadaşı, park ettikleri otomobilde alkol almaya başladı. Bir süre sonra işletmenin yetkilisi Ekrem K., girişi kapattıkları için Karagözoğlu'ndan aracı çekmelerini istedi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ TETİĞE BASTI

DHA'da yer alan habere göre Karagözoğlu ve arkadaşları ile Ekrem K., arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ekrem K., belindeki tabancasını çıkarıp, Karagözoğlu'na ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Karagözoğlu, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Tedaviye alınan Karagözoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayın ardından Ekrem K.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.