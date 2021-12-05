Paramotor tekneye çarptı! Pilot yaşamını yitirdi

İHA

Olay, Büyükçekmece sahilde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece’den havalanan paramotor henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek, deniz kıyısında bağlı tekneye çarptı.

İHA'nın haberine göre, olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Düşme anına tanık olan vatandaşlar, pilota ilk müdahalenin ardından ambulans çağırdı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan pilot Mutlu Kazım Özaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.