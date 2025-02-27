CHP'de düzenlenen 'Cumhurbaşkanı Önseçim Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimde Gazi'nin koltuğunu devralacak kişi bir Cumhuriyet Halk Partilidir" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti genel merkezinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı'na katıldı. 'Gel, seç, tarihe geç' sloganıyla yapılan toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları katıldı. CHP Genel Başkanı Özel, "Partimizi 47 yıl sonra 1'inci parti yapmanın onurunu duyduk. Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Geçen yıl bunun henüz başlangıç olduğunu söylemiştik. Bugün de en nihai adımı atmak için yine tarihi bir an yaşıyoruz. Bu yürüyüşte sorumluluğa ihtiyaç var. İstanbul'a, seçim sonrası Osmanlı tokadı atmak isteyenler, milletin tokadıyla karşılaştı. Bir yandan Maliye'ye ve SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) verilen talimat, bir yandan İstanbul'a atanan aparat, aynı anda da İstanbullu başkanlara kayyım atayarak, onları tutuklayarak, göz korkutmaya çalışarak bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hiçbir zaman yenemediklerini yenmeye çalışıyorlar. Bir de diyor ya; 'Biz de sonsuza kadar bu koltukta oturmayacağız, hak vaki olunca gideceğiz.' Yok onu da yapmasaydın. Gerçekten inanılır gibi değil. Cumhurbaşkanı, mümkün olsa rakipsiz kalmak istiyor" dedi.

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'PARTİNİN ÖNÜNDE TANK MI YOLLAYACAKSIN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine ilişkin Özel, "Ne yapacaksın, partinin önüne tank mı yollayacaksın? Bize topla, tüfekle mi saldıracaksın? Yoksa ilişki içinde olduğun mafyaları üzerimize mi salacaksın? Beyefendi, ikimiz de birer koltukta oturuyoruz. Oturduğunuz koltuk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğudur. Ne kadar değerini bildiğiniz, o koltuğu ne kadar hak ettiğiniz, o koltuğu ne hallere getirdiğiniz ortadadır. Ama bir diğer koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığı koltuğudur, onun koltuğudur. Tanktan, toptan değil, ilmekten, ölüm fermanından, hakkında verilen idam fermanından korkmadan tek başına yola çıkan, bir memleketi kurtaran, bu Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını da bir tane üyesini de korkutamazsın. Ayağını denk al ne demek? Erdoğan beni korkutamazsın, hodri meydan" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEMEYE GİDİYORUZ' Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için partisinin 1 milyon 600 bin üyesinin ayakta olduğunu söyleyen Özel, "Önümüzdeki 23 Mart günü hep beraber erkenden kalkmaya, sandıklara koşmaya, tarihte görülmemiş, ilk kez yapılan cumhurbaşkanlığı ön seçimini, yani bugünkü Anayasa'ya göre ülkeyi yönetecek kişiyi belirlemek üzere ön seçime koşacak milyonlar, bütün Türkiye'ye umut, bütün korkuların kırılmasına, umudun yeşermesine o gün hep birlikte sahip çıkacaklardır. O gün oylarıyla arkalarında duracakları ve o gün cisimleşecek olan cumhurbaşkanı adayımız, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak için hepimizde olan vazifeyi, hepimiz adına yapacak kişidir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimde Gazi'nin koltuğunu devralacak kişi bir Cumhuriyet Halk Partilidir. Onun için biz 23 Mart günü adayımızı belirlediğimizde yoksul çiftçiye, 'Ananı da al git' diyen, sonuncusuna benzeyen değil; 'Çiftçi, köylü milletin efendisidir' diyen birincisini örnek alan bir cumhurbaşkanını seçmeye gidiyoruz. Seçimden önce 'Gerekirse yılda 4 kez asgari ücreti güncelleriz' deyip, o oyları aldıktan sonra asgari ücretliye 1 yıl boyunca 1 kuruş zam yapmayıp onu sefalete sürükleyen değil, emekçinin hakkını kendi evlatlarının hakkı gibi gözetecek bir cumhurbaşkanı adayı belirlemeye gidiyoruz" dedi.