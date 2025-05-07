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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Özgür Özel'i tehdit eden bir kişi daha gözaltında

        Özgür Özel'i tehdit eden bir kişi daha gözaltında

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, sosyal medyada evlat katili Selçuk Tengioğlu adına hesap açarak tehdit eden bir kişi daha gözaltına alındı. şüpheli, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 07.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:57
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        Özel'i tehdit eden bir kişi daha gözaltında
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        Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde CHP lideri Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu adına sosyal medya hesabı açarak tehdit eden bir kişi daha gözaltına alındı. Ümraniye’de gözaltına alınan şüpheli ifade işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

        Saldırgan Tengioğlu adına hesap açarak Özgür Özel’i tehdit eden ve Trabzon’da gözaltına alınan şüpheli Metin A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli Metin A. verdiği ifadesinde hesabın asıl sahibinin İstanbul’da yaşayan Fevzi Barın G. olduğunu söyledi. Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı çıkarılan Fevzi Barın G. dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden adres vererek Özgür Özel’i ve kızı İpek Özel’e yönelik tehdit mesajları paylaştıkları tespit edildi. İstanbul’da gözaltına alınan Fevzi Barın G. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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