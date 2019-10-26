Adapazarı'ndaki Sebahattin Zaim Bulvarı'nda, Büşra Gülaçtı (23) kullandığı otomobilinin direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Beton direğin yıkıldığı kazada, otomobil hurdaya döndü.

Kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Esra Gülaçtı.

16 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Büşra Gülaçtı ile kardeşi Esra Gülaçtı'yı (16) uzun çalışmalar sonunda çıkardı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kardeşler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı kardeşlerden Esra Gülaçtı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Büşra Gülaçtı´nın tedavisi devam ederken, Esra Gülaçtı, Karaman Mahallesi 17 Ağustos Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı´nda toprağa verildi.