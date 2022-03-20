Otelde ölü bulundu! Teyzeden korkunç iddia

DHA

Son dakika haberine göre kentte 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden N.D., teyzesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre N.D., şikayetinde, 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. Şikayetin ardından ertesi gün evinde gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Birol K., tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTEL ÇALIŞANLARI ÖLÜ BULDU

Yargılama sürerken, N.D.'ye ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Muratpaşa ilçesinde bir otel odasına dün saat 15.30 sıralarında temizlik için giren görevliler, N.D.'nin çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. N.D.'nin boynunda kızarıklıklar olduğunu belirleyen polis de boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. N.D.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

'HAYATIMIN ANLAMI BİTTİ'

Olayın ardından anne Fatmana Gül ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşı döken Fatmana Gül, "Yemin ediyorum, çok özledim. Şu an öpesim, sarılasım var. Göresim var, 'Bir kere göreyim' dedim, beni yanına götürmediler. 'Beni görünce uyanır' dedim. 'Uyanmaz' dediler. Allah'ım sabır ver. Hayatımın anlamı bitti, hayatım bitti. Koca bir sıfır oldu, her şeyi sildim" dedi.

N.D.'nin teyzesi Nur Çevik de yeğeninden haber alamadıkları andan itibaren polis merkezine giderek, kayıp ihbarında bulunduklarını belirtip, "N.D.'nin beraber dışarı çıktığı arkadaşı, nişanlısı T.B.'nin yeğenimi tehdit ettiğini söyledi. Bunu polise de söyledim. N.D.'yi, zorla kolundan tutarak otele götürmüş" diye konuştu.

'YA YÜZÜĞÜ TAKARSIN YA DA SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞ

N.D.'nin kız arkadaşıyla sinemaya gitmek için evden çıktığını kaydeden Nur Çevik, "Daha sonra nişanlısı T.B., yeğenimi arayarak son bir kez konuşmak istediğini söylemiş. Nişanlısı, N.D.'yi sinema salonu önünden götürmeye çalışıyor. Arkadaşı da bu duruma şahit. Nişanlısı onu tehdit ediyor. 'Ya benimle tekrar barışır, nişan yüzüğünü takarsın ya da seni öldürürüm' diye tehdit ediyor. N.D.'yi zorla konuşmak için otele götürüyor. Daha sonra yeğenimin cansız bedenine ulaşılıyor" dedi.

N.D.'nin, nişanlısı T.B.'den ayrıldığını söyleyen Çevik, "Nişanlısı aşırı kıskanç bir insandı. Nişanı atmıştı. Nişanlısı T.B., buraya gelerek barışmak istemiş. N.D. de bunu istemedi" diye konuştu.

'SENİ KORUYAMADIM'

N.D.'nin cenazesi, bu sabah defin için morgdan alındı. Cenazeyi teslim almaya gelen teyze Nur Çevik, eşi Bayram Çevik'e sarılıp, dizlerinin üzerine çökerek gözyaşı döktü. Cenaze alındığı sırada yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Çevik, 'Seni koruyamadım. Alamadım o pisliğin elinden" dedi.

N.D.'nin cenazesi, Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla yola çıkarıldı.

Öte yandan N.D.'nin cansız bedenindeki incelemede; yüzünde küçük kanamalar, boynunda morluklar olduğu, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.