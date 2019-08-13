13 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da edinilen bilgiye göre, Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu Samanlı kavşağında yol kenarında küçük çaplı yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, 4 kişilik ekip ve tek araçla bölgeye gitti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında birden yakın mesafeden silah sesi gelmeye başladı.
İtfaiye ekiplerinin bulunduğu bölgeye kadar seken bir kurşun itfaiyecileri tedirgin edince müdahaleyi yarıda bırakan itfaiye erleri, yolun alt kısmına siper alıp polise ihbarda bulundu.
SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
İHA'da yer alan habere göre itfaiye ekiplerine silahlı saldırı anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Son bir haftada 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınlarının sabotaj olma ihtimali üzerine araştırma yapan ekipler, gelen bu ihbarın üzerine teyakkuza geçti.
TARLASINI POLİGON YAPMIŞ
Bölgeye giden polis ekipleri çelik yeleklerini giyerek kurşunun geldiği ormanlık alanda arama yaptı. Kısa sürede bölgeye ulaşan çok sayıda polis ekibi, çevre yolunun karşısında kendisine ait tarlayı poligon haline getirip diktiği hedeflere ateş ederek talim yapan Ö.B. isimli kişinin tespit etti.
HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI
Ö.B.'nin tabancasından çıkan bir kurşunun kayadan sekip itfaiye ekiplerinin çalıştığı bölgeye ulaştığı bildirildi. Şüpheli otomobili ile birlikte polis merkezine götürülerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayın anlaşılmasının ardından itfaiye ekipleri de küçük çaptaki yangını tamamen söndürüp olay yerinden ayrıldı.
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