AA

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, yangının fark edilmesi üzerine bölgeye giden ekiplerin söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek veriyor.

Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediliyor. Yaklaşık üç saatten bu yana süren yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.