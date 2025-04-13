Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ongun ve bazı şüpheliler farklı cezaevlerine sevk edildi | Son dakika haberleri

        Ongun ve bazı şüpheliler farklı cezaevlerine sevk edildi

        İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan ve aralarında Murat Ongun ve Necati Özkan'ın da bulunduğu bazı şüpheliler farklı cezaevlerine sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ongun ve bazı şüpheliler farklı cezaevlerinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildiği öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüpheliler, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildi.

        Alınan bilgiye göre, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ F Tipi Cezaevine, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #murat ongun
        #Necati Özkan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Habertürk Anasayfa