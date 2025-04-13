Son dakika: Ongun ve bazı şüpheliler farklı cezaevlerine sevk edildi | Son dakika haberleri

Son dakika: Ongun ve bazı şüpheliler farklı cezaevlerine sevk edildi | Son dakika haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildiği öğrenildi.

REKLAM advertisement1

DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüpheliler, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildi.

Alınan bilgiye göre, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ F Tipi Cezaevine, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.