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Ölüler ve yaralılar var! U dönüşü faciası!

Bursa'da, kavşaktan 'U' dönüşü yapan TIR´a, karşı şeritten gelen otomobil çarptı. TIR´ın altına giren otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Selçuk Türkmen (49) ile oğlu Mustafa Türkmen (13) hayatını kaybetti. Araçta bulunan anne Meryem Özlem Türkmen (41) ve oğlu Emirhan Türkmen (18) ise ağır yaralandı

30.07.2022 - 08:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bursa'da U dönüşü kazası: Ölüler ve yaralılar var! - Güncel haberler
Ölüler ve yaralılar var! U dönüşü faciası!
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DHA

Bursa'da kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

TIR, U DÖNÜŞÜ YAPMAK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre Feyzi Ö. (60) yönetimindeki TIR´la kavşaktan `U´ dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Gemlik´ten Bursa merkez istikametine seyir halinde olan Selçuk Türkmen kontrolündeki otomobil dönüş için manevra yapan TIR'a yandan çarptı.

OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ

TIR´ın altına giren otomobil hurdaya dönerken sürücü Selçuk Türkmen, eşi Meryem Özlem Türkmen ile arka koltukta bulunan oğulları Mustafa Türkmen ve Emirhan Türkmen araçta sıkıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Kazayı gören diğer sürücüler otomobilde sıkışan ailenin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BABA İLE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Selçuk Türkmen´in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlenirken itfaiye ekipleri otomobilin kapılarını keserek sıkışan ve yaralı halde bulunan Meryem Özlem Türkmen, Emirhan Türkmen ve Mustafa Türkmen´i çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Türkmen´de yaşamını yitirdi.

İKİ KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Ağır yaralı olarak kurtarılan Meryem Özlem Türkmen, Emirhan Türkmen Bursa Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. TIR´ın sürücüsü Feyzi Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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