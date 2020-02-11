11 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündemSon dakika öldüren soğuk! İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo donarak öldü!

İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo donarak öldü!

Sıcaklığın mevsim normallerinin altına düşmesi ve aşırı soğuk nedeniyle bulundukları alanlardan Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Baraj Gölü'ne sığınan flamingolardan 12'si, sıcaklığın eksi 17'ye düştüğü bölgede donarak öldü

11.02.2020 - 10:10 | Güncelleme:
öldüren soğuk
AA

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 12 flamingonun, çetin kış şartlarında öldüğü bildirildi. Havaların aşırı soğuk gitmesi sebebiyle bulundukları alanlardan Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Baraj Gölü'ne sığınan flamingolar, ağır kış koşulları karşısında hayata tutunmaya çalışıyor.

"SICAKLIK EKSİ 17'YE DÜŞTÜ"

AA'da yer alan habere göre sert kış şartlarında zorlanan yaklaşık 300 kadar flamingodan hasta, zayıf veya sakat oldukları tahmin edilen 12 flamingo can verdi. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, yaptığı açıklamada, ilçede gece eksi 17 dereceye kadar düşen hava koşullarında yaklaşık 300 flamingonun İvriz Baraj Gölü'nde konakladığını söyledi.

"SOĞUK KIŞA DAYANAMADILAR"

Flamingoların ilçenin simgesi haline geldiğini anlatan Bakkal, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz gün İvriz Barajı'nda 300 kadar flamingodan maalesef 12'sini ölmüş halde göl kenarında bulduk. Şimdiye kadar böylesi bir toplu ölüm ne duyduk ne de gördük. Bu kuşların ölüm sebebini Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri belirleyecek.

Tahminime göre, açlık sebebiyle zayıf düşen hayvanlar soğuk kış şartlarına dayanamadı. Geri kalan flamingoların havalar ısınıncaya kadar da burada zorlu kış şartlarını atlatmaya çalışacaklarını ve ilk fırsatta beslenebilecekleri alanlara göçeceklerini tahmin ediyorum.''

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yer: İstanbul! Film gibi kaçış
Yer: İstanbul! Film gibi kaçış
Gelinle birlikte kurtlarını döktü
Gelinle birlikte kurtlarını döktü
İlk kez Oscar'da görücüye çıktı
İlk kez Oscar'da görücüye çıktı
-40 dereceyi gördü! Soğuk hava Antarktika'yı geride bıraktı
-40 dereceyi gördü! Soğuk hava Antarktika'yı geride bıraktı
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Kulübü vergi borcu takan sporcuya kötü haber!
Kulübü vergi borcu takan sporcuya kötü haber!
Türkiye bir üst lige yükseldi
Türkiye bir üst lige yükseldi
Gölcük'te ailesini kaybetti! Tek eliyle Elazığ için kazak örüyor!
Gölcük'te ailesini kaybetti! Tek eliyle Elazığ için kazak örüyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X