Kaza anı kamerada! Öldüren manevra!

İHA

Gaziantep'te, 3 Ekim 2021 Pazar günü akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerinde iddiaya göre, Ahmet A. idaresindeki lüks araç, yolda aniden durduktan sonra geri manevra yaparak bisikletiyle yaya geçidinden geçen 14 yaşındaki Uğur Emre Dalkılıç'a çarptı.

ÇARPMA VE KAÇMA ANI KAMERADA

İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Uğur Emre Dalkılıç, çevredeki vatandaşlar ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Ahmet A. ise kaza sonrası kaçmıştı.

Kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, lüks aracın bir anda geri manevra yaparak bisikletli Uğur Emre çarpma anları ve sonrasın olay yerinden kaçma anları saniye saniye kaydedildi.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE CAN VERDİ

Meydana gelen feci kaza sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 14 yaşındaki Uğur Emre, hastanede bir hafta boyunca entübe olarak yaşam mücadelesi verdi. Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

KİLİS'TE TOPRAĞA VERİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Uğur Emre'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan ve Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan baba Prof. Dr. Bestami Dalkılıç ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Cenazenin Kilis merkez mezarlıkta defnedileceği öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan kaza sonra olay yerinden kaçan lüks aracın sürücü Ahmet A., olaydan bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.