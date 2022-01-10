Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Komisyon'da

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ücretli öğretmenlerin asgari ücretin üzerinde bir ücrete kavuşturulması gerektiğini belirtti.
Söz alan BBP Genel Başkanı Destici, öğretmenlik mesleğinin sıkıntılarını bildiğini ve bir dönem öğretmenlik yaptığını belirtti, teklifi çok önemsediğini dile getirdi.
Atama bekleyen öğretmenlerin ve bazı branşlarda öğretmen açığının olduğunu belirten Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 15 bin öğretmenin alınacağını açıkladığını anımsatarak, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu, yapılacak atamalarla açığın kapatılacağına inandığını söyledi.
Ücretli öğretmenlerin sorunlarına da değinen Destici, "Şu an da ücretli öğretmenlik adeta bir meslek haline dönüşmüş durumda. 80-90 bin ücretli öğretmen var. Ücretli öğretmenlerimizin tamamına yakını buradan elde ettikleri ücretle geçinmeye çalışıyorlar. Normal bir öğretmenin girdiği kadar derse giriyorlar, bütün işleri yapıyorlar ama maalesef aldıkları maaş asgari ücretin çok altında. Bu ücretlerin arttırılması ve ücretli öğretmenlerin asgari ücretin üzerinde bir ücrete kavuşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Ücretli öğretmenlerin aldığı ücretin girdiği derse göre değiştiğini belirten Destici, ücretli öğretmenlerin atanma talebinin de olduğunu, yetkin olan ve yüksek puan alanların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesinde görev alan öğretmenlerin mültecilere Türkçe öğrettiğini anımsatan Destici, proje bittikten sonra bu öğretmenlerin Türkçe konuşmakta zorluk çeken bölgelerde çocuklara Türkçe dersi vermek için kadroya alınabileceğini ifade etti.
Özel okul öğretmenlerinin birçoğunun devletin de verdiği ücretin altında bir ücrete çalıştırıldığını ve sigortalarının yatırılmadığını söyleyen Destici, "Eğitim ve öğretmene ne kadar yatırım yaparsak bu kesinlikle boşa gitmez, ziyadesiyle geri döner." dedi.
Destici, öğretmenlik mülakatlarında kabul edilemeyecek uygulamaların gerçekleştiğini de savundu.
Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelerin görüşmelerine geçildi.
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