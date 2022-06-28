"Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerimizin yüzde 75’i yani yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Yani hükümetimizin atamayla ilgili bir sorunu yok. Daha önceki açıklamalarımda 2022 yılında öğretmen atamalarının yapılacağını duyurmuştum. Maliye Bakanlığı’mızla görüşmelerimiz bitti."