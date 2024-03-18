Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi devrildi, 15 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta feci bir kaza meydana geldi. Olayda kontrolden çıkan öğrenci servisi devrildi. Yaralanan sürücü ve 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 14 öğrenci yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Yukarı Höcüklü Mahallesi'nde, Karagöl Ortaokulu öğrencilerini taşıyan N.Y. yönetimindeki servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü N.Y. ile 14 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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