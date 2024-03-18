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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi kaza yaptı! 15 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi devrildi, 15 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta feci bir kaza meydana geldi. Olayda kontrolden çıkan öğrenci servisi devrildi. Yaralanan sürücü ve 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:33
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        Öğrenci servisi kaza yaptı! 15 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 14 öğrenci yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Yukarı Höcüklü Mahallesi'nde, Karagöl Ortaokulu öğrencilerini taşıyan N.Y. yönetimindeki servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        Kazada, sürücü N.Y. ile 14 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf: iStock

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        #son dakika
        #KAHRAMANMARAŞ
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