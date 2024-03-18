Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, rakibi Trump'ı hedef aldı: Bir aday çok yaşlı ve zihinsel olarak başkan olmaya uygun değil, diğeri de benim

        ABD Başkanı Biden, rakibi Trump'ı hedef aldı: Bir aday çok yaşlı ve zihinsel olarak başkan olmaya uygun değil, diğeri de benim

        ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan Joe Biden, kasımdaki seçimlerde rakibi olan Donald Trump'a gönderme yaptı. Biden, Trump'ı "yaşlı ve zihinsel olarak uygun değil" diye niteledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Joe Biden, kasımda yapılacak seçimlerdeki rakibi Donald Trump'ı hedef aldı. 81 yaşındaki siyasetçi, başkent Washington'da iki gün önce yaptığı konuşmada "Bir aday çok yaşlı ve zihinsel olarak başkan olmaya uygun değil. Diğeri de benim" dedi.

        Trump'ın eski ABD Başkanı Barack Obama'yla ilgili gaflarını hatırlatan Biden, "Ben, 2020'de yendiğim adama karşı yarışıyorum ama bunu ona söylemeyin. O, Barack Obama'ya karşı yarıştığını düşünüyor. Böyle söyledi" diye konuştu.

        Trump, ABD başkanlık seçimlerine yaklaşırken yaptığı konuşmalarda Biden ve Obama'yı defalarca karıştırmıştı.

        77 yaşındaki Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldığında 74 yaşındaydı. Cumhuriyetçi Partili siyasetçi şimdiye kadarki en yaşlı üçüncü ABD başkanı konumunda. 81 yaşındaki Biden'sa ABD tarihindeki en yaşlı başkan unvanını taşıyor.

        REKLAM

        ABD'LİLER İKİSİNE DE GÜVENMİYOR

        İkilinin akıl sağlığı ABD kamuoyunda sık sık tartışma konusu oluyor.

        ABD merkezli haber ajansı AP'nin iki hafta önceki anketine katılan kişilerin yüzde 63'ü, Biden'ın bilişsel işlevlerine güvenmediğini söylemişti. Trump'ta bu oran yüzde 57 olmuştu.

        Demokratlarda rakipsiz durumdaki Biden'la, Cumhuriyetçilerde yakın zaman önce rakipsiz kalan Trump, Georgia, Washington ve Mississippi eyaletlerinde 12 Mart'taki ön seçimleri kazandı. Adaylıklarının resmiyet kazanmasını bekleyen ikili, 5 Kasım'da bir kez daha ABD başkanlığı için karşı karşıya gelmeye oldukça yaklaşmış durumda.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Biden
        #trump
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        Başbakan'dan şaşırtan açıklama: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum
        Başbakan'dan şaşırtan açıklama: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Baba katili kardeşler konuştu
        Baba katili kardeşler konuştu
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Habertürk Anasayfa