ABD Başkanı Biden, rakibi Trump'ı hedef aldı: Bir aday çok yaşlı ve zihinsel olarak başkan olmaya uygun değil, diğeri de benim

ABD Başkanı Biden, rakibi Trump'ı hedef aldı: Bir aday çok yaşlı ve zihinsel olarak başkan olmaya uygun değil, diğeri de benim

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ABD Başkanı Joe Biden, kasımda yapılacak seçimlerdeki rakibi Donald Trump'ı hedef aldı. 81 yaşındaki siyasetçi, başkent Washington'da iki gün önce yaptığı konuşmada "Bir aday çok yaşlı ve zihinsel olarak başkan olmaya uygun değil. Diğeri de benim" dedi.

Trump'ın eski ABD Başkanı Barack Obama'yla ilgili gaflarını hatırlatan Biden, "Ben, 2020'de yendiğim adama karşı yarışıyorum ama bunu ona söylemeyin. O, Barack Obama'ya karşı yarıştığını düşünüyor. Böyle söyledi" diye konuştu.

Trump, ABD başkanlık seçimlerine yaklaşırken yaptığı konuşmalarda Biden ve Obama'yı defalarca karıştırmıştı.

77 yaşındaki Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldığında 74 yaşındaydı. Cumhuriyetçi Partili siyasetçi şimdiye kadarki en yaşlı üçüncü ABD başkanı konumunda. 81 yaşındaki Biden'sa ABD tarihindeki en yaşlı başkan unvanını taşıyor.

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ABD'LİLER İKİSİNE DE GÜVENMİYOR

İkilinin akıl sağlığı ABD kamuoyunda sık sık tartışma konusu oluyor.

ABD merkezli haber ajansı AP'nin iki hafta önceki anketine katılan kişilerin yüzde 63'ü, Biden'ın bilişsel işlevlerine güvenmediğini söylemişti. Trump'ta bu oran yüzde 57 olmuştu.

Demokratlarda rakipsiz durumdaki Biden'la, Cumhuriyetçilerde yakın zaman önce rakipsiz kalan Trump, Georgia, Washington ve Mississippi eyaletlerinde 12 Mart'taki ön seçimleri kazandı. Adaylıklarının resmiyet kazanmasını bekleyen ikili, 5 Kasım'da bir kez daha ABD başkanlığı için karşı karşıya gelmeye oldukça yaklaşmış durumda.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.