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Öğrenci servisi araçla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisinin bir araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Giriş: 05.01.2023 - 09:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Öğrenci servisi araçla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var!
Öğrenci servisi araçla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var!
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İHA

Gaziantep edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz kavşağında bir öğrenci servisi, bir araçla çarpıştı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 12 YARALI

İHA'da yer alan habere göre kazada ilk belirlemelere göre araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu 12 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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