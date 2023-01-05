Öğrenci servisi araçla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz kavşağında bir öğrenci servisi, bir araçla çarpıştı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ, 12 YARALI
İHA'da yer alan habere göre kazada ilk belirlemelere göre araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu 12 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.