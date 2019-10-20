Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde öfkeli babanın, oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik ettiği iddia edildi.

İHA'nın haberine göre, Kadirli 7 Mart İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki K.A.'nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. adlı öğrenci teneffüste su atarak kaçtı. Daha sonra iki çocuk tartışmaya başladı. Okul çıkışında evleri okul güzergahında olan H.E.nin evlerinin önünden geçen K.A. üzerine su atan H.E.’yi evin önünde babasıyla birlikte görünce yanlarına gidip şikâyet etmek istedi. İddiaya göre, bu duruma öfkelenen baba kendisine çocuğunu şikâyet eden ve sesini yükselten 9 yaşındaki K.E.'yi evin içine çekerek yumruk vurup yere düşürdü. Kendisini döven A.E.'nin elinden zor kurtulup eve giden küçük çocuk olup biteni ailesine anlattı.

'YUMRUKLA YERE DÜŞÜRÜP, TEKMELEMEYE BAŞLIYOR'

Yediği dayağın ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A.'nın ailesi polise başvurarak A.E.’den şikâyetçi oldu. Oğlunu döven adamın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyen küçük çocuğun annesi Yasemin A., "Okuldan arkadaşı ile şakalaşırken, arkadaşı su fışkırtıyor üzerine. Diğer çocuğun evleri okul yolunda olduğu için oğlum da çocuğu ailesine şikâyet etmek istiyor. Durumu anlattığı babası da 'Ne var bunda?' diyor. Sonra oğlum 'El hareketi de yaptı' diyor. Oğlum sesini yükseltince bu sefer çocuğumu içeri çekip yumruk vurup, yere düşürüyor. Yerde de tekmelemeye başlıyor. Sonra adamın karısı zor durduruyor adamı. Ben bu kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

'EVİNE ÇAĞIRIP, TORUNUMU DARP ETMİŞ'

Küçük çocuğun dedesi Mehmet K. ise "Okuldaki arkadaşı ile birlikte torunum şakalaşmış. Çocukların okul çıkışında tartıştığı çocuğun babası tarafından evine çağrılıp torunum darp edilmiş durumda. Ben aile bakanının bu durumla ilgilenmesini özellikle istiyorum" dedi.

Yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 9 yaşındaki çocuğu eve çağırıp dövdüğü iddia edilen A.E., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.