03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün, üniversite yerleşkesinde kaldırımda yürürken, kamyonetin yana açılan damper kapağının çarpması sonucu ölmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 29´uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Tahir Kepenek ile İrem Kütük´ün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.
"PİM TAK TAKILIRSA, ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL"
DHA'da yer alan habere göre duruşmada tanık olarak dinlenen teknisyen Hasan S., araçta ufak tefek tamiratlar yaptıklarını, tadilat yapmadıklarını söyledi. Hasan S. "Kamyonettin kapağının aşağı, yukarı ve yana açılma sistemi mevcuttu. Kapağın sağa sola açılması için menteşelerde pim olması gerekir. Menteşe vardı; ancak pim yoktu. Menteşelere pimi ben taktım, çalışır vaziyetteydi. Pim yerine tam takılırsa kendi kendine çıkması mümkün değil. Yarım takılırsa çıkabilir. Tam takılırsa, yolun bozuk olması, çukurlar olması, setler olması hareket halindeyken pimin çıkması mümkün değil. Ancak yarım takılırsa, bozuk yoldan yerinden çıkabilir" dedi.
HAKİMDEN TANIKLARA TEPKİ
Metal işleri şefi olarak çalışan tanık Kamil S. ise bizzat kendisinin tamirat işlerinde çalışmadığı, kendilerine gelen formları doldurarak gerekli işlerin yapılmasını sağladıklarını, kendilerine bildirilen eksiklikler dışında tamirat yapmadıklarını söyledi. Menteşelerdeki pimlerin takıldığını, başka bir işlem yapılmadığını söyleyen tanığa hakim tepki gösterdi. "Kim ne yaptı kimse bilmiyor" diyen hakim, bir önceki tanığa çelişki nedeniyle tekrar söz vererek, kapağın açık vaziyette kamyonete sabitlenmesi işlemini kimin yaptığını sordu.
"BEN İZİNLİYDİM, PİMİ YAPANI BİLMİYORUM"
Tanık Hasan S., "Arka kapağın menteşelerine pim, kapandığı da sabitlemek için kanca, kol ve kolun geri dönüşünü engellemek için pim yapma işinde ben çalıştım. Kapağın yan kasaya sabitlenmesi için yapılması gereken pimi, ben izinli olduğum için başkası yapmış. Kim olduğunu bilmiyorum" dedi.
YETKİLENDİRMEYLE ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞTI
Sanık Kepenek, önceki duruşmada, hizmetli kadrosunda çalıştığını; ancak sürücü belgesi olduğu için yetkilendirme yazısıyla şoför olarak çalıştığını, 2018 yılı Ağustos ayında aracın kapak sisteminde değişiklik yapıldığını söylemişti. Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
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