Dikkat! O kentte hafta sonu kar rekoru bekleniyor!

İHA

Bolu’da, hafta başından itibaren aralıksız olarak devam eden kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde ve Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı sebebiyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı durdurdu.

KARAYOLUNDA EKİPLER 7/24 ÇALIŞIYOR

İHA'da yer alan son dakika haberine göre karayolları ekipleri, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü.

EKİPLER GÖREV BAŞINDA

Kar yağışının sabah saatleri itibariyle durmasının ardından ekipler, yollarda genişletme çalışması başlattı.

72 YIL SONRA İLK KEZ BÖYLE YAĞDI

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Bolu’da en son 1950 yılında yaşanan yoğun kar yağışının ardından yapılan ölçümlerde kar kalınlığı 72 santimetre olarak belirlendi.

KENT MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 70 SANTİM

Son yapılan tespitlerde ise kar kalınlığı 70 santimetre olarak ölçüldü.

HAFTASONU REKOR BEKLENİYOR

Son dakika haberine göre hafta sonu yeniden başlaması beklenen kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının tarihi rekor kırması bekleniyor.