O kent dün gece dondu! -32'yi gördü!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ile birlikte sis ve pus görülecek.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK
AA'da yer alan son dakika haberine göre sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
AĞRI'DA SICAKLIK EKSİ 32'Yİ GÖRDÜ
Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere 32 derece ile Ağrı'da ölçüldü. Ağrı, geçen yıl 23 Ocak'ta ölçülen sıfırın altında 34.5'lik derece ile en soğuk il olmuştu.
KARS -27, ERZURUM -19, ARDAHAN -16 OLDU
Bölgedeki diğer illerde de soğuk hava etkisini gösteriyor. Gece hava sıcaklığı Kars'ta 27, Erzurum'da 19, Ardahan'da 16, Iğdır'da 8, Tunceli ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars ve Erzurum'da 7, Ağrı'da 6, Erzincan ve Tunceli'de 1 derece olacağı tahmin ediliyor.
TIRLARIN YAKIT DEPOLARI DONDU
Ağrı'da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle su deposunda 6 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu, park halindeki çok sayıda tırın yakıt deposu dondu.
Sürücüler, donan yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırmak için yoğun çaba sarf etti.
Nehir ve derelerin buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar da buz tutan yollar ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.
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