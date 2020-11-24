Denizli'nin kayınbiraderine açtığı davada hapis kararı!

AA

Teknik direktör Mustafa Denizli, boşanma aşamasında olduğu eşi Evin Elçi Denizli'nin ağabeyi Heja Elçi tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Bu şikayetin ardından Elçi hakkında, "tehdit" ve "yaralama" suçlarından dava açılmıştı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre Elçi'nin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun "konutta yağmaya teşebbüs" suçunu oluşturduğunu bildirerek, sanığın 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

MAHKEME BERAAT KARARI VERMİŞTİ

Mahkeme heyetinin, sanığın beraatine karar vermesi üzerine Mustafa Denizli karara itiraz etmiş İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu. İtirazı değerlendiren İstinaf Mahkemesi kararı bozarak, yeniden yargılama için yerel mahkemeye geri göndermişti.

DENİZLİ, CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi Mustafa Denizli ve avukatları ile tutuksuz sanık Heja Elçi ve avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Denizli, sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.

"BİR MİZANSEN YARATILMAK İSTENİYOR"

Savunması sorulan sanık Elçi ise kardeşi Evin Elçi Denizli ile şikayetçi Mustafa Denizli arasındaki boşanma davası nedeniyle mahkeme huzurunda olduğunu söyledi. Mahkemeye sunulan darp raporunun nerede ve ne şekilde düzenlendiğinin belli olmadığını belirten Elçi, "Yaratılmak istenen bir mizansen var. Kamera görüntülerinden bahsediliyor. Görüntülere bakılsın, Mustafa ile benim binaya giriş çıkışımdan başka bir şey yoktur. Beni, suçluluk psikolojiyle hareket eden biri gibi göstermek istiyorlar" dedi.

"SADECE SESİMİZ YÜKSELMİŞ OLABİLİR"

Mustafa Denizli ile iki medeni insanın yapacağı şekilde görüştüklerini ifade eden sanık Elçi, "Sadece sesimiz yükselmiş olabilir. 'Siz aile olmayı becerememişsiniz. Eşin senden ayrılmak istiyor. Bu işi medyada konu etmeden aranızda çözün.' dedim. Ne istediğimi sordu. 'Ne istiyorsa eşine sor. Tanıdık bir avukat varsa onu çağır protokol yapın, yoksa ben size bir avukat bulurum.' dedim. Avukatı da yoktu o zaman" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİ BURALARA KADAR GETİRDİ"

Protokol için bir avukat ayarladığını kaydeden Elçi, "Mustafa Bey profesyonel olarak hayatını teknik direktör olarak idame ettiriyor. Kafasının tamamı taktik üzerine çalışıyor. Maçı kazanmak için taktik kullanıyor. Benim 4 senedir de yaşadığım budur. Sürekli sağda solda mahkemelerde ifade veriyorum. Ben boşanma dilekçesinde dile getirdiği şeyler nedeniyle kendisinden şikayetçi oldum. O da karşı şikayette bulundu. Benim şikayetim uygun görülmedi, onunki görüldü. Bu işi buralara kadar getirdi." şeklinde konuştu.

YAĞMAYA TEŞEBBÜSTEN 5.5 YIL HAPİS

Sanık son sözlerinin sorulması üzerine "Masumiyetimi biliyorum. İsnat edilen herhangi bir eylemde bulunmadım. Takdir mahkemenindir" diye konuştu. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Elçi'yi "yağmaya teşebbüs" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrasında Mustafa Denizli ile Heja Elçi'nin, yan yana gelmemeye dikkat ederek adliyeden ayrıldıkları görüldü.