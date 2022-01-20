O anlar kamerada! Kadın emlakçıya tek kurşun!

İstanbul Sultangazi'de dün sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Evinden çıkan emlakçı Sema Kılıç, cadde üzerine park ettiği otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı.
ERKEK ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
DHA'da yer alan son dakika haberine göre bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Kılıç, yere yığıldı. Kimliği belirsiz erkek şüpheli yaya olarak kaçtı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.
SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR
Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
"AYNI KİŞİYİ BİR DAHA GÖRDÜM"
Mahalleden bir esnaf , "Ben dün saat 10.00 civarı dükkanımı açtım. Burada birini gördüm. 33 yıldır buradayım, kimin ne olduğunu biliyorum. Gördüğüm kişi bana yabancı geldi. Bayağı bir baktım.
Sonra dükkana geçtim, malzemeleri çıkarmaya çalıştım. Şahıs burada durunca şüphelendim. Sonra köşeye geçti, bastı gitti. Bu sabah kadın vurulduktan sonra aynı kişiyi bir daha gördüm.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Polis de o kişiyi arıyor. Zaten aynı kişilermiş. Olay anını görmedim. Sıktıktan sonra kaçıp gitmiş. Vurulan kadını da tanıyoruz. Burada esnaf olduğunu biliyoruz. Üzüldük" dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Sema Kılıç'ın otomobiline bineceği sırada saldırıya uğrayıp, yere yığıldığı görülüyor.
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