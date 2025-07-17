Numan Kurtulmuş, Yaşar Güler ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü. Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesi nedeniyle nezaket ziyareti kapsamında olduğu öğrenildi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.
Meclis Başkanlığı'ndaki görüşmeye; Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmenin ardından Kurtulmuş, Bakan Güler ve komutanları kapıya kadar uğurladı.
Ziyaretin, Kurtulmuş'un ikinci dönem TBMM Başkanı seçilmesi nedeniyle nezaket ziyareti kapsamında olduğu öğrenildi.
Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinin de ele alındığı tahmin ediliyor.
Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'dan brifing almıştı.