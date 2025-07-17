Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Numan Kurtulmuş, Yaşar Güler ile görüştü | Son dakika haberleri

        Numan Kurtulmuş, Yaşar Güler ile görüştü

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü. Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesi nedeniyle nezaket ziyareti kapsamında olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 10:36 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurtulmuş, Güler ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

        Meclis Başkanlığı'ndaki görüşmeye; Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

        Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

        Görüşmenin ardından Kurtulmuş, Bakan Güler ve komutanları kapıya kadar uğurladı.

        Ziyaretin, Kurtulmuş'un ikinci dönem TBMM Başkanı seçilmesi nedeniyle nezaket ziyareti kapsamında olduğu öğrenildi.

        Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinin de ele alındığı tahmin ediliyor.

        Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'dan brifing almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta reel düşüş 17. ayında
        Konutta reel düşüş 17. ayında
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        Habertürk Anasayfa