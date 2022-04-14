Nisanın ortasında o kentimiz -13 ile dondu!

İHA

Son dakika haberler... Kars’ta nisan ayının ortasında etkili olan soğuk, hayatı durma noktasına getirdi. Termometrelerin gece eksi 13’ü gösterdiği Kars’ta ağaçlar kırağı tutarken, soğuk ekili alanları da vurdu.

"KARS'TA NİSAN AYI BUZ KESTİ"

İHA'da yer alan habere göre Kars’ta kışın devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, “Eksi 13 derece soğuk var.

Dün yağan kardan sonra bayağı soğuk oldu. Bugün de ağaçlar kırağı tuttu. Kars’ta kış devam ediyor. Soğuk, çok soğuk” dedi.

KIRAĞI AĞAÇLARDA ÇİÇEK GİBİ DURDU

Öte yandan kırağı tutan ağaçlar kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Soğuğun etkisiyle kırağı oluşan ağaçlar, çiçek açan meyve ağaçlarını anımsattı.

GÜNDÜZ SICAKLIK EKSİ 8 ÖLÇÜLDÜ

Kars’ta gece hava sıcaklığı eksi 13, sabah saatlerinde ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.