Bursa’nın Gürsu ilçesinde gelin alma konvoyundaki araçların yolu kapatarak oynadıkları oyun bu kadarına da pes dedirtti. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde kimsenin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Kentte koronavirüs vakalarının düştüğü sırada böyle görüntülerin ortaya çıkması, 'tekrar eski günlere mi dönüş olacak' sorusunu akıllara getirdi.

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