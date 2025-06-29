Trump, Netanyahu yolsuzluk davasında İsrail savcılarını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasıyla ilgili İsrail'deki savcılara yüklendi ve Washington'un İsrail'e milyarlarca dolar yardımda bulunmasına rağmen "buna izin vermeyeceğini" söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Netanyahu, 2019'da İsrail'de rüşvet, dolandırıcılık ve güven ihlali suçlamalarıyla suçlandı - bunların hepsini reddetti. Dava 2020'de başladı ve üç ceza davası içeriyor.

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Trump, Truth Social'da paylaştığı gönderide, "Kontrolden çıkan savcıların Bibi Netanyahu'ya yaptığı şey DELİLİKTİR" dedi ve yargı sürecinin Netanyahu'nun Filistinli militanlar Hamas ve İran ile görüşmelerini yürütmesine müdahale edeceğini sözlerine ekledi.

Trump'ın birkaç gün içinde Netanyahu'yu savunduğu ve davanın iptali çağrısında bulunduğu ikinci paylaşımı, İsrail'in hukuki adımını ABD yardımına bağlama yönünde bir adım daha ileri gitti.

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'i korumak ve desteklemek için her yıl milyarlarca dolar harcıyor, bu diğer tüm uluslara harcadığından çok daha fazla. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Trump, daha fazla ayrıntı vermeden Netanyahu'nun "şu anda" Hamas ile bir anlaşma müzakeresi sürecinde olduğunu söyledi. Cuma günü, Cumhuriyetçi başkan gazetecilere ateşkesin yakın olduğuna inandığını söyledi . Hamas, savaşı sona erdirmek için herhangi bir anlaşma kapsamında Gazze'de kalan rehineleri serbest bırakmaya istekli olduğunu söylerken, İsrail, savaşın ancak Hamas silahsızlandırılıp dağıtılırsa sona erebileceğini söylüyor. Hamas silahlarını bırakmayı reddediyor. ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini bombalamasının ardından Gazze çatışmasını çözmeye yönelik ilgi arttı . 12 günlük İsrail-İran çatışmasına yönelik ateşkes bu hafta başında yürürlüğe girdi. Fotoğraf, Reuters tarafından servis edilmiştir.