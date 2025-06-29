Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, Netanyahu yolsuzluk davasında İsrail savcılarını eleştirdi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Trump, Netanyahu yolsuzluk davasında İsrail savcılarını eleştirdi

        ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail Başbakanı Netanyahu, rehineleri geri almak için Hamas ile anlaşma sürecinde" dedi. Trump, Netanyahu'ya karşı devam eden yolsuzluk davasını eleştirdi, bunun hem Hamas hem de İran ile görüşmeleri yürütme yeteneğine müdahale olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 29.06.2025 - 02:29 Güncelleme: 29.06.2025 - 04:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Netanyahu, Hamas ile anlaşma sürecinde"
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasıyla ilgili İsrail'deki savcılara yüklendi ve Washington'un İsrail'e milyarlarca dolar yardımda bulunmasına rağmen "buna izin vermeyeceğini" söyledi.

        Reuters'ın haberine göre, Netanyahu, 2019'da İsrail'de rüşvet, dolandırıcılık ve güven ihlali suçlamalarıyla suçlandı - bunların hepsini reddetti. Dava 2020'de başladı ve üç ceza davası içeriyor.

        Trump, Truth Social'da paylaştığı gönderide, "Kontrolden çıkan savcıların Bibi Netanyahu'ya yaptığı şey DELİLİKTİR" dedi ve yargı sürecinin Netanyahu'nun Filistinli militanlar Hamas ve İran ile görüşmelerini yürütmesine müdahale edeceğini sözlerine ekledi.

        Trump'ın birkaç gün içinde Netanyahu'yu savunduğu ve davanın iptali çağrısında bulunduğu ikinci paylaşımı, İsrail'in hukuki adımını ABD yardımına bağlama yönünde bir adım daha ileri gitti.

        Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'i korumak ve desteklemek için her yıl milyarlarca dolar harcıyor, bu diğer tüm uluslara harcadığından çok daha fazla. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

        Trump, daha fazla ayrıntı vermeden Netanyahu'nun "şu anda" Hamas ile bir anlaşma müzakeresi sürecinde olduğunu söyledi. Cuma günü, Cumhuriyetçi başkan gazetecilere ateşkesin yakın olduğuna inandığını söyledi .

        Hamas, savaşı sona erdirmek için herhangi bir anlaşma kapsamında Gazze'de kalan rehineleri serbest bırakmaya istekli olduğunu söylerken, İsrail, savaşın ancak Hamas silahsızlandırılıp dağıtılırsa sona erebileceğini söylüyor. Hamas silahlarını bırakmayı reddediyor.

        ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini bombalamasının ardından Gazze çatışmasını çözmeye yönelik ilgi arttı . 12 günlük İsrail-İran çatışmasına yönelik ateşkes bu hafta başında yürürlüğe girdi.

        Fotoğraf, Reuters tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #son dakika
        #son dakika haber
        #trump
        #Netanyahu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Habertürk Anasayfa