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        Haberler Gündem Ardahan’da cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Ardahan’da cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        Ardahan-Çıldır kara yolunda TIR ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 00:26 Güncelleme: 29.06.2025 - 00:26
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        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Ardahan-Çıldır kara yolu Yıldırımtepe mevkisinde meydana geldi.

        Ardahan yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, karşı yönden gelen TIR’la çarpıştı.

        Kazada cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan sürücü ile TIR şoförü ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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