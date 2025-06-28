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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere verilecek yeni kredi paketlerini açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere verilecek yeni kredi paketlerini açıkladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiler için bakanlık ve Ziraat Bankası iş birliğiyle hazırlanan kredi paketlerini duyurdu. Buna göre; sebze meyve üretmek için sera kurmak isteyenlere 10 dekar altındaki yatırımlar için 1 yıla kadar ana para ödemesiz, 10 yıl vadeli 10 milyon lira kredi sunulacak. Büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hayvan alımı için 1 yıl ana para ödemesiz 7 yıl vadeli 5 milyon liraya kadar kredi verilecek. küçükbaş yetiştiricilerine sunulan kredi de ise 600 bin liralık limit 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 14:51 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:30
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        Çiftçilere yeni kredi paketleri
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Programa destek veren bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum. Ziraat'ın kullandırdığı tarım kredisi 700 milyar lirayı aşmış durumda.

        "KASIMA KADAR ZİRAİ DONDAN KAYNAKLI ZARARLARI TELAFİ EDECEĞİZ"

        Çiftçi kardeşlerimiz çok uygun şekilde kredi kullanıyorlar. Üretimlerini, kapasitelerini büyütmek için alıyorlar ve ödemelerini de yapıyorlar. Kredilerin dönüş oranı yüzde 97 seviyesinde, Ziraat Bankamızın verdiği kredilerde bu yüzde 99'a çıkıyor. Yani ödeyememe gibi bir durum söz konusu değildir. Çiftçimiz asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Zirai don olayında bir kez daha duruşumuzu sergiledik. Hatırlarsanız, nisan ayında son 30 yılın en düşük sıcaklıkları kaydedildi. Kimi yerlerde -17'yi gören sıcaklık düşüşleriyle karşılaştık. Zirai don olayından 34 ilimiz büyük ölçüde olmak üzere 65 ilimiz etkilendi. TARSİM kapsamında hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını telafi ediyoruz. İnşallah, kasıma kadar hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız.Yüzde 70'e varan prim desteği sağlıyoruz. Yeni sigorta ürünleri üzerinde de çalışıyoruz. Çiftçilerimizi sigorta yaptırmaya davet ediyorum.

        Tarım sektörümüz dimdik ayaktadır. Türkiye yürüyüşüne devam etmektedir. Kutlu yürüyüşümüzü hiçbir güç engelleyemeyecektir. Ortada bir batan ve iflas eden varsa o ana muhalefetin felaket tellallığı siyasetidir. Ekranlardaki ve gazetelerdeki tartışmaları görüyorsunuz. Yıllarca beraber yol yürüdükleri arkadaşlarının İstanbul'da yaptıklarını açıkça itiraf etmeye başladılar. Heybedeki irili ufaklı turplar da bizzat kendi arkadaşları tarafından birer birer ortaya çıkarılıyor. İstanbul'u zehir bir karmaşık misali saran suç örgütünün kimleri haraca bağladığı ortaya çıkıyor. İki yıl önce Türkiye'yi yönetmeye aday gösterdikleri arkadaş hakkında söylediklerini görüyoruz. Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar. Lafa gelince Kuvayi Milliyeci olmakla övünen parti başkanı yabancı siyasetçilerden ricada bulunuyor. Millete ve memlekete faydaları olmadığı gibi toksik siyasetleriyle ülkemize zarar veriyorlar. Meclis kürsüsünde mazot bidonuyla siyaset yapıyorlar. Rabbim milletimizi bunların insafına bırakmasın.

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        Çiftçimiz ürettikçe biz de onlara destek olduk. Reel olarak 2,1 trilyon lira destek verdik, 2025'te toplam 84 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu meblağ 135 milyar lirayı bulacak. 236 çeşit mahsul üretiliyor, birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze-meyvede dünyada 4.'yüz. Et ve yumurtada Avrupa'da 1.'yiz. Su ürünlerinde dünyada 16, Avrupa'da 2. sıradayız. Tarım ihracatımızı 3,8 milyar dolardan 38,6 milyar dolara yükselttik. 110 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik.

        İklim krizinin etkilerini daha fazla hissediyoruz. Tarım ve hayvancılığın önemi daha da artıyor. Son dönemde devrim niteliğindeki bazı düzenlemeleri hayata geçirdik. Üretim planlamasına başladık. Hangi ürünün nerede ve hangi miktarda üretileceğine karar veriyoruz. Toprak etüt ve ulusal toprak haritalamalarına ilişkin; 28 milyon hektar tarım ve mera alanımızda Dünya Bankası'ndan 143,5 milyon dolar finansman sağladık, 2,5 milyon hektarda çalışma tamamlandı, 6 milyon hektarda çalışmalar sürüyor.

        1 Temmuz'da başlatacağımız tarım sayımı ile arazi büyüklüğünden ürün desenine kadar tüm verileri güncelleyeceğiz. Tüm çiftçilerimizi bakanlık ve TÜİK koordinasyonuyla yapılacak çalışmaya destek olmaya çağırıyorum.

        ÇİFTÇİLERE VERİLECEK YENİ KREDİ PAKETLERİ

        Ziraat Bankamız, sektörün ihtiyaçlarına ve sizlerin beklentilerine uygun başarılı bir kredi paketi hazırlamış. "İşim Ziraat Kredisi" ile birçok alanda çiftçimize cazip fırsatlarda kredi kullandırıyoruz. Yeni hayata geçecek bazı paketleri burada sizinle paylaşmak istiyorum. Sebze ve meyve yetiştirmek amacıyla sera kurmak isteyen üreticilerimize yeni kredi paketiyle destek oluyoruz. Bu kapsamda 10 dekarın altındaki sera yatırımlarının finansmanı için bir yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vadeli 10 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde 20'si öz kaynak olarak gerekirken genç ve kadın çiftçi olması hâlinde öz kaynak oranı yüzde 10 uygulanacak. Hâlihazırda büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hayvan alımı için öz kaynak aranmaksızın bir yıl anapara ödemesiz, toplam 7 yıla kadar vadeyle 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi veriyoruz.

        Küçükbaş hayvan üreticilerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Ölçeklerini büyütmek, hayvan varlığını artırmak, atıl kapasitelerini üretime kazandırmak isteyen küçükbaş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz. Tarım Bakanlığımız ile Ziraat Bankası iş birliğinde yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesindeki küçükbaş kredilerinin limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıyoruz. Kredi imkanlarının çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

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