Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması: Beşiktaş transferde masadan kalktı!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Bright Osayi Samuel transferini durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktal Osayi Samuel transferinde masadan kalktı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.
Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."
BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI!
HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı son bilgilere göre, Beşiktaş Osayi-Samuel transferinde masadan kalktı.
Beşiktaş ile 3 senelik anlaşmaya varan Osayi cephesi, İstanbul yoluna çıkmadan önce sözleşmenin 4 yıl olması talebinde bulundu. Başkan Serdal Adalı, bu talebi reddetti. İlerleyen saatlerde de değişme olmayınca Beşiktaş transferden vazgeçti.
NE OLMUŞTU?
Nijeryalı sağ bek, Beşiktaş ile anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlıların, Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyordu.
Beşiktaş anlaşma sağladığı Osayi-Samuel'i sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet etti. Nijeryalı futbolcunın, bugün saat 23.55 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.