Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler: Fenerbahçe sona yakın!
Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bir süredir Sarı-Lacivertlilerin gündeminde olan Jhon Duran flaş bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı golcünün transferinde sona gelindiği belirtilirken oyuncunun hafta içi İstanbul'a geleceği aktarıldı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jhon Duran'da flaş bir gelişme yaşandı.
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DAZN'dan Orazio Accomando'nun haberine göre; sarı-lacivertli ekip, Kolombiyalı forvette mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Haberde, Duran'ın transferi bitirmek için pazartesi akşama İstanbul'a gelme olasılığının olduğu aktarıldı.
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Öte yandan Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki golcüyü 1 ile 2 yıllık satın alma opsiyonlu kiralayacağı bildirildi. Aynı zamanda Duran'ın maaşının 15 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro şampiyonluk bonusu olduğu bildirildi.
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TFF'NİN YENİ KURALINA UYUYOR
Sarı lacivertliler transferin bitmesi halinde, Kolombiyalı golcüyü TFF'nin gelecek sezon başlayacak olan 12+2 kuralındaki iki 23 yaş altı oyuncudan biri olarak kadrosuna yazabilecek.
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Ocak ayında 77 milyon Euro bedelle Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olan Kolombiyalı yıldız, çıktığı 18 maçta 12 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
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Geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr'da olmak üzere toplamda 47 resmi maça çıkan Jhon Duran, 24 gol kaydetti.
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