Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler: Fenerbahçe sona yakın!

Öte yandan Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki golcüyü 1 ile 2 yıllık satın alma opsiyonlu kiralayacağı bildirildi. Aynı zamanda Duran'ın maaşının 15 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro şampiyonluk bonusu olduğu bildirildi.