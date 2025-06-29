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        Haberler Gündem Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Güncel haberler

        Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Aksaray'da Hasandağı'na sportif amaçlı tırmanış yapan Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, ayağının kayıp düşmesi sonucu başından yaralandı. Mahsur kalan Sılay ve beraberindeki 3 kişi, ekiplerce kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 05:02 Güncelleme: 29.06.2025 - 05:02
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        Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        20'nci dönem milletvekili ve Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay ile beraberindeki 3 kişi sportif amaçlı Hasandağı'na tırmanış yaptı. İnişe geçtikleri sırada Mehmet Sılay, ayağının kayarak düşmesi sonucu başından yaralandı.

        Sılay'ın zirveye yakın bir bölgede mahsur kalması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine AFAD'dan 4, UMKE'den de 5 kişilik ekip bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı arama-kurtarma çalışması sonucu Sılay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Couger tipi ambulans helikopterle, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sılay'ın, soğuktan etkilenen 3 arkadaşı da tedbir amaçlı, sağlık kontrolünden geçirilmek için aynı hastaneye kaldırıldı.

        Sağlık durumu iyi olan Sılay, yapılan ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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