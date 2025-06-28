Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara ve Ege Bölgesi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara ve Ege Bölgesi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı | Son dakika haberleri

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, bugün bölgede (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

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Kuvvetli rüzgarla birlikte çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BİR UYARI DA EGE BÖLGESİ İÇİN

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün 12.00-22.00 Ege bölgelerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve Ege'nin kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.