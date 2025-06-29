Sevcan Orhan, sahnede fenalaştı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs'ta sahnedeyken kalp krizi geçiren Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından, bir başka sanatçı daha sahnede rahatsızlandı. Şarkıcı Sevcan Orhan, konser vermek üzere bulunduğu Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde sahnedeyken fenalaştı.

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Performansı sırasında bir anda fenalaşan sanatçıya ilk müdahale orkestra arkadaşları tarafından yapıldı. Durumun ciddiyet kazanması üzerine sahneye sağlık ekipleri çağrıldı. Orhan, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Orhan'a yapılan müdahale sırasında etrafı siyah bir örtüyle çevrilerek, görüntü alınması engellendi.

Sevcan Orhan’ın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, şarkıcının kalp krizi geçirdiğine dair iddialar konuşuluyor.

28'inci Dönem CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Gönül Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, Sevcan Orhan’ın sahnede fenalaşmasıyla ilgili olarak, "Sahnede fenalaşarak bizleri korkutan Sevcan Orhan’ın tansiyonunun düştüğü ve buna bağlı kalp ritminde dengesizlik yaşadığı bilgisi bize ulaştı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Sevcan Orhan’ın ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan, yazılı bir açıklama yaparak hastaneden ayrıldıklarını duyurdu. Orhan, "Sevcan Orhan, tansiyon düşmesi nedeniyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değildir. Şükürler olsun hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın zamanda sağlıkla sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran ve merak eden herkese çok teşekkür ederiz." dedi.