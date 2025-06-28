Fenerbahçe bir Kolombiyalı için daha harekete geçti: Yaser Asprilla!
Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ın ardından aynı menajere sahip Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla için de harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...
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Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor.
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Sport Mediaset'in haberine göre, sarı-lacivertli ekip, LaLiga takımlarından Girona'da oynayan Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı gündemine aldı.
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20 yaşındaki futbolcunun performansı, Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çekerken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun, genç ve potansiyelli isimlere sıcak baktığı bilinirken, Asprilla transferinin yakın takipte olduğu ifade edildi.
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Kolombiya Milli Takımı’nda da forma giyen Asprilla’nın Girona ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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