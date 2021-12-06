Nefise Karatay'ın acı günü

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan manken ve sunucu Nefise Karatay'ın (45) kuzeni yaşamını yitirdi.

Acı haberi Instagram hesabından duyuran Karatay, "Çok üzgünüm.. Yine çok erken bir kayıp yaşıyoruz ailemizde. Mekanın cennet olsun Oktay ağabeyciğim..." ifadelerini kullandı.

"ŞOKTAYIZ!"

Hayatını kaybeden kuzeninin bilinen bir hastalığının olmadığını belirten Nefise Karatay, "Çok ani bir kayıp, şoktayız." şeklinde konuştu.

Takipçileri ise başsağlığı mesajlarıyla Karatay'a destek oldu.