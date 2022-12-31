Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Nazilli'deki patlamayla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

Nazilli'deki patlamayla ilgili 6 kişi adliyede

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün bir restoranda meydana gelen patlamayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Giriş: 31.12.2022 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Nazilli'deki patlamayla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi
Nazilli'deki patlamada 6 kişi adliyede
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

İlçede bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamanın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B, iş yeri çalışanları Ş.G, Z.A ve N.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi. Yaralı oldukları bildirilen ve hastanede gözetim altında olan diğer 4 şüphelinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Altın güne yükselişle başladı!
Altın güne yükselişle başladı!
Kız Kulesi yeni yılda açılacak
Kız Kulesi yeni yılda açılacak
Tam 7 yıl sonra! Maskedeki DNA'dan katil bulundu!
Tam 7 yıl sonra! Maskedeki DNA'dan katil bulundu!
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.