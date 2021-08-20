NATO'dan Türkiye'ye teşekkür

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum." dedi

NATO'DAN TALİBANA ÇAĞRI

NATO dışişleri bakanlarının Afganistan gündemiyle bir araya geldiği video konferansın ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Afganistan'daki vahim olaylarla ilgili derin endişemizde birleştik ve şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Öncelikli görevin, NATO ve partner ülkelerin vatandaşları ile risk altındaki ve NATO için çalışmış Afganların güvenli tahliyesi olduğu belirtilen açıklamada, "Afganistan'daki yetkili makamları, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı da dahil olmak üzere, tahliyelerin güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasına saygı duymaya ve bunları kolaylaştırmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Afganistan genelinde ciddi insan hakları ihlalleriyle ilgili derin endişe duyulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Afganistan'daki tüm tarafları, kadınları ve azınlıklar da dahil olmak üzere kapsayıcı ve temsili bir hükümet kurmak için iyi niyetle çalışmaya çağırıyoruz. Mevcut şartlar altında NATO, Afgan makamlarına verdiği tüm desteği askıya aldı. Gelecekteki herhangi bir Afgan hükümeti, Afganistan'ın uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmalı, başta kadınlar, çocuklar ve azınlıklar olmak üzere tüm Afganların insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü korumalı, Afganistan'ın bir daha asla teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesini sağlamalıdır."

Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Afganistan'a ilişkin gelişmelerin ele alındığı toplantıya videokonferans yöntemiyle katıldığını duyurdu.

NATO'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin uzun yıllardır Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan sorumlu olduğunu, halen alanın operasyonunda kilit rol oynadığını ancak mevcut kriz nedeniyle diğer ülkelerden de destek alındığını söyledi.

"Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanan Stoltenberg, halihazırdaki en büyük sorunun tahliye edilecek kişileri havaalanına ulaştırmak olduğuna işaret etti.

TALİBAN'A MESAJ

"Bakanlar, Afganistan'dan teröristlerin bizi yeniden tehdit etmesine izin vermemek konusunda anlaştı." diyen Stoltenberg, "Taliban, şiddete son vermeli ve tüm Afganların temel haklarına saygı göstermeli." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, güçlerini çekerken risklerin farkında olduklarını ancak çöküşün hızını öngöremediklerini dile getirerek, alınacak çok ders olduğunu yineledi.

PAKİSTAN'A ÇAĞRI

Stoltenberg, Pakistan'ın özel bir sorumluluğu olduğunu şu sözlerle aktardı:

"Bunun nedeni hem komşu olması hem de Taliban'la yakın ilişkileri. Dolayısıyla Pakistan'ın Afganistan'ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bir kez daha uluslararası terörizme yuva olmaması için özel bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum."

NATO Genel Sekreteri, küresel güç dengesindeki kaymanın ve özellikle Çin'in yükselişinin daha güçlü bir transatlantik bağ gerektirdiğine dikkati çekti.

TALİBAN'I TANIMA KONUSU

Stoltenberg, bakanların toplantıda diplomatik tanımanın yeni yönetimin tavırlarına ve uluslararası yükümlüklerine uyması şartlarına bağlı olacağı konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Bazı ülkelerin Taliban ile bu süreçte taktiksel ve operasyonel iletişime girmesinin ise diplomatik tanıma ile karıştırılmaması uyarısında bulunan Stoltenberg, "Bu iletişimin gerekli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.