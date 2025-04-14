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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Narin Güran cinayetinde 3'ü çocuk, 15 sanık 'suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısında | Son dakika haberleri

        Narin Güran cinayetinde 3'ü çocuk, 15 sanık 'suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısında

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetinde ikinci dava bugün başlıyor. 3'ü çocuk 15 sanık, "suçluyu kayırma" suçundan ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 07:47 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:54
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        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
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        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu, 3'ü çocuk, 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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        Tutuklu sanıklar, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        28 Aralık’ta görülen davanın 2’nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        DİĞER SANIKLARA ‘SUÇLUYU KAYIRMA’DAN 2 AYRI İDDİANAME

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        Suça sürüklenen ve tutuksuz yargılanan M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.

        3'ü çocuk, 15 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 ayda 5’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına, yarın Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

        SANIKLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine ilişkin 'Suçluyu kayırma' suçundan bugün 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak olan 3'ü çocuk 15 şüpheliden olan 6 tutuklu adliyeye sevk edildi.

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