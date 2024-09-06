Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran nerede, yeni gelişme var mı, son durum ne?
21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan Narin son dakika gelişmelerine tüm Türkiye kilitlenmiş durumda. 8 yaşındaki Narin Güran'ın son durumu merak edilirken en son amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 16 gün geride kaldı ancak Narin'den bir iz bulunamadı. Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Peki Narin bulundu mu? Kayıp Narin Güran nerede, yeni gelişme var mı, son durum ne?
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Türkiye Narin’in bulunmasına ilişkin umut dolu haberi bekliyor. Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına karşın hâlâ bulunamadı. Narin'in amcası 'kasten öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı. 8 yaşındaki Narin ile ilgili son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Peki Narin bulundu mu? Kayıp Narin Güran nerede, yeni gelişme var mı, son durum ne?
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KAYIP NARİN GÜRAN NEREDE, SON DURUM NEDİR?
Narin'i en son gören 9 yaşındaki M. adlı kız arkadaşı, pedagoglar eşliğinde dinlendi. M., “Oyun oynayalım” dediğini, Narin’in de “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek gittiğini anlattı.
NARİN GÜRAN KİMDİR?
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. 16 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın arama çalışmalarında yeniş bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in amcası da olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. tutuklandı.
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NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI
Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde yeni gözaltı haberi geldi.
Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı.
Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi.
Tutuklanan Salim Güran’nin avukatı karara tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran’ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı.
24TV’ye konuşan Bakan Tunç, “Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin’in anne-babasının araçtaki amcanın DNA’sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi.” dedi.
"TUTUKLAMA BİR TEDBİR"
Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama.” dedi.
Bakan Tunç, şunları söyledi:
“Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak.”
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