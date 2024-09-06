Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam SON DAKİKA: Narin bulundu mu, nerede, son durum nedir, yeni gelişme var mı? Kayıp Narin Güran kimdir?

        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran nerede, yeni gelişme var mı, son durum ne?

        21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan Narin son dakika gelişmelerine tüm Türkiye kilitlenmiş durumda. 8 yaşındaki Narin Güran'ın son durumu merak edilirken en son amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 16 gün geride kaldı ancak Narin'den bir iz bulunamadı. Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Peki Narin bulundu mu? Kayıp Narin Güran nerede, yeni gelişme var mı, son durum ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye Narin’in bulunmasına ilişkin umut dolu haberi bekliyor. Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına karşın hâlâ bulunamadı. Narin'in amcası 'kasten öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı. 8 yaşındaki Narin ile ilgili son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Peki Narin bulundu mu? Kayıp Narin Güran nerede, yeni gelişme var mı, son durum ne?

        • 2

          KAYIP NARİN GÜRAN NEREDE, SON DURUM NEDİR?

          Narin'i en son gören 9 yaşındaki M. adlı kız arkadaşı, pedagoglar eşliğinde dinlendi. M., “Oyun oynayalım” dediğini, Narin’in de “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek gittiğini anlattı.

          NARİN GÜRAN KİMDİR?

          Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. 16 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın arama çalışmalarında yeniş bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in amcası da olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. tutuklandı.

        • 3

          NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

          Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde yeni gözaltı haberi geldi.

          Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı.

          Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

          Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi.

          Tutuklanan Salim Güran’nin avukatı karara tepki gösterdi.

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran’ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı.

          24TV’ye konuşan Bakan Tunç, “Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin’in anne-babasının araçtaki amcanın DNA’sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi.” dedi.

          "TUTUKLAMA BİR TEDBİR"

          Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama.” dedi.

          Bakan Tunç, şunları söyledi:

          “Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak.”

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        Galler'de sessiz maç!
        Galler'de sessiz maç!
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Davası seçimden sonraya ertelendi
        Davası seçimden sonraya ertelendi
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!
        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Habertürk Anasayfa