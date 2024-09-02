Narin bulundu mu? Kayıp Narin nerede, Narin Güran olayı ne, yaşıyor mu?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin son dakika haberleri ile milyonların gündeminde yer alıyor. 8 yaşındaki Narin Güran olayı tüm Türkiye'yi derinden sarsarken küçük kız çocuğunu arama bulma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hatırlanacağı üzere en son soruşturma kapsamında Narin'in amcası gözaltına alındı. Yaşanan bu acı olay sonrasında köyde yaşayan birçok aile merakla güzel haberi bekliyor. Peki Narin bulundu mu, nerede, olayı ne ve yaşıyor mu? Narin Güran kimdir?
- 1
Narin’in son durumu milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Narin Güran 21 Ağustos tarihinde kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. gözaltına alındı. Narin'in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak. Peki Narin bulundu mu, nerede? Narin Güran kimdir?
- 2
NARİN GÜRAN OLAYINDA SON DURUM
Narin Güran'ın amcası gözaltında!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. gözaltına alındı. Narin'in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları, 11'inci günde, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazıyla sürdürüyor.
- 3
Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.
-
- 4
AMCA GÖZALTINDA
Yürütülen soruşturma kapsamında bugün Narin'in amcası da olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. gözaltına alındı.
Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak.
NARİN GÜRAN KİMDİR?
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. 12 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın arama çalışmalarında yeniş bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında bugün Narin'in amcası da olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. gözaltına alındı.
- 5