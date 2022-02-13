Mutabakat metnini kim okuyacak?

6 muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine bir araya geldi. Yaklaşık 5 buçuk saat süren toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yapıldı.

O açıklamada 6 partinin hukukçu kurmayının hazırladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasının kamuoyuna duyurulacağı tarih açıklandı. Buna göre 28 Şubat Pazartesi günü metin paylaşılacak.

6 LİDER ARASINDA KURA ÇEKİLECEK, 2 LİDER METNİ OKUYACAK

Yeri konusunda henüz net bir karar verilmedi. Büyük bir kültür merkezi, bir otel, belediyeye ait tesis ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi seçenekler arasında. Mutabakat metninin deklare edileceği toplantıya sivil toplum kuruluşları da katılacak.

Günlerce tartışılan konuşma sırası, oturma düzeni ve metni kimin okuyacağı tartışmasına da liderlerin 5 buçuk saatlik toplantısında nokta konuldu.

Buna göre 28 Şubat'taki toplantıya 6 lider de katılacak. Mutabakat metnini 2 isim okuyacak. O isimler de kura yöntemiyle belirlenecek.

HUKUKÇU KURMAYLAR "İTTİFAK PROTOKOLÜ" HAZIRLAYACAK

Öte yandan seçime kadar olan süre ve seçimi muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kazanması halinde parlamenter sisteme dönüşe kadar geçen süreyi kapsayan geçiş süreci için de 6 partinin hukukçu kurmayları çalışma yapacak.

İttifak protokolüne benzer bir metin hazırlanacak, bürokrasiden ekonomiye kamu yönetimine kadar atılacak adımlar belirlenecek.

Geçiş süreci 6 ay mı 1 yıl mı veya 2 yıl mı olacak? bu soruya da yanıt aranacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün yolu ve yöntemi de yine bu komisyonca belirlenecek.

EKONOMİ İÇİN AYRI BİR KOMİSYON KURULACAK

Bir komisyon da özellikle ekonomi ağırlıklı çalışacak. O komisyon yine kurmaylardan oluşacak ancak partilerin ilgili birimleri de dahil olacak. Bu komisyon ise yine seçim öncesi ve özellikle sonrasında ekonomi alanında ilk 100 gün veya 500 günde yapılması gerekenleri belirleyecek.