Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde sefer yapan bir feribot battı. Olayda en az 100 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük bir bölümü kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Irak Sivil Savunma yetkilileri, feribotta 100 kişinin öldüğünü 100’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Öte yandan sosyal medya hesaplarında kazayla ilgili paylaşılan görüntülerde, batan feribotta can yeleğinin olmaması dikkat çekti.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Musul'a giden Başbakan Adil Abdulmehdi, Dicle Nehri açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla yolcunun olduğunu iddia ediyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Musul'da yaşanan faciayla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "21 Mart 2019 tarihinde, Irak’ta Dicle Nehri’nde bir teknenin batması sonucunda çok sayıda Iraklı kardeşimizin hayatlarını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.