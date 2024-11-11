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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Müsavvat Dervişoğlu: Cumhurbaşkanı adayı çıkarabiliriz | Son dakika haberleri

        Müsavvat Dervişoğlu: Cumhurbaşkanı adayı çıkarabiliriz

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday çıkarabileceklerini söyledi. Dervişoğlu, "Kendimizi doğru anlatmak adına bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamız da muhtemel olabilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 09:11 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:11
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu, "Anket şirketleri iki CHP'li belediye başkanı üzerinden değerlendirmeler yapıyorlar. Kendimizi doğru anlatmak adına bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamız da muhtemel olabilir" ifadelerini kullandı.

        Erken seçim tartışmaları sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Armağan Çağlayan'ın Sorgusuz Sualsiz programında konuşan Dervişoğlu, Erdoğan'ın yeniden aday olamaması gerektiğini savundu.

        Kendi adaylarını çıkarabileceklerini ifade eden Dervişoğlu, "Yarınlarda ne olacağı belli değil. Bugünün şartlarına bakarak yarınları tanzim etmeye yönelik bir planlama içerisinde değiliz" ifadelerini kullandı.

        Dervişoğlu'nun açıklamalarından ilgili şöyle:

        "ERDOĞAN ADAY OLAMAYACAK BİR İSİM"

        "Kimler birbiriyle yarıştırılıyor bakmak lazım. Yarıştırılan adaylardan bir tanesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bana göre aday olamayacak bir isim. Aday olamayacak bir ismin yarıştırılması kabul edilebilir değil. Anket şirketleri iki CHP'li belediye başkanı üzerinden değerlendirmeler yapıyorlar. Sanki orta yerde bir konsensus oluşmuş, angajmanlar tamamlanmış gibi bir hissiyat oluşturuyorlar. Oysa yarınlarda ne olacağı belli değil.

        "ADAY ÇIKARABİLİRİZ"

        Kendimizi doğru anlatmak adına bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamız da muhtemel olabilir. Bugünün şartlarına bakarak yarınları tanzim etmeye yönelik bir planlama içerisinde değiliz. Benim asıl meselem vatandaşın, ülkenin, cumhuriyetin hali ne olacak?"

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