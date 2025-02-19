İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "TÜSİAD'ın söylediklerinden hangisi yanlış? Doğruyu istemediğin adam söyleyince, doğru olduğu gerçeği değişiyor mu Sayın Erdoğan? Burada yanlış yok, bilakis söylenecek daha çok şey vardır. Peki, TÜSİAD bunları deme hakkına sahip mi? Tüzüğüne göre; TÜSİAD bunları söyleme hakkına sahiptir. Peki, sorun nedir? Bence sorun, çok geç kalmalarıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, AK Parti iktidarının yaşanamaz bir düzen inşa ettiğini söyleyerek, "Yeni Türkiye'de nedamet yöneticilerden değil, vatandaştan beklenir. Dünya liderinden masallar Türkiye'sinde şampiyonluklarımız bitmiyor. Devlet gücünün hukukla sınırlandırılmasında ise neredeyse en dipte, 135'nci sıradayız. Rakiplerimiz yine aynı, kabile devletleri ve muz cumhuriyetleri. Peki, bu ne demektir? 'Derdini anlatacak kadı kalmadığı gibi bundan sonra da hiç olmayacak' demektir" dedi.

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'KORKTUKLARI ŞEY ASLINDA KENDİ SURETLERİDİR'

Dervişoğlu, 23 yıldır tam yetki ile iktidarda bulunan Erdoğan'ın, muhalif her açıklamaya darbe yapılacak korkusu ile yaklaşmasının, adil bir şekilde işleyen iktidar düzenini kuramadığının göstergesi olduğunu söyledi. Dervişoğlu, "Çünkü darbe korkusu, darbeci zihniyete yatkın olanların aynaya baktığında gördükleridir; korktukları şey aslında kendi suretleridir. Genç teğmenler bir yemin eder, darbe korkusu sarar. Sanatçılar açıklama yapar, darbe korkusu sarar. Depremzede vatandaş, 'Nerede bu devlet der', darbe korkusu sarar. Futbol maçlarında taraftar, terörist başına ve teröre lanet okur, bunları darbe korkusu sarar. 12 senelik Gezi olaylarından darbe senaryosu çıkartırlar. Bunu uydurtacak marifetli adamları da bakan yapar. TÜSİAD açıklama yapar, darbeden, vesayetten bahsederler. TÜSİAD'ın söylediklerinden hangisi yanlış? Doğruyu istemediğin adam söyleyince, doğru olduğu gerçeği değişiyor mu Sayın Erdoğan? Burada yanlış yok, bilakis söylenecek daha çok şey vardır. Peki, TÜSİAD bunları deme hakkına sahip mi? Tüzüğüne göre TÜSİAD bunları söyleme hakkına sahiptir. Peki, sorun nedir? Bence sorun, çok geç kalmalarıdır. Kısa dönemli karlılıkları için uzun dönemli demokratik ve sosyal düzenin yıkılıp tarumar olmasını oturup beklemeleridir" diye konuştu.

'ERBİL DE DURAKLAR ARASINDADIR' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayıp, DEM Parti heyetinin PKK elebaşını ziyareti ile devam eden sürece ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Tekrarlamaktan bıkmayacağımı söylemiştim. Adını, 'Büyük Türkiye' koydukları, özünde ise Türkiye'nin kuşatılarak küçültülmesi olan büyük bir kalkışmanın muhataplarıyız. Birilerinin verdiği fotoğrafları, görüşmeleri, diyalogları da bu kalkışmanın farklı mevzi ve cepheleri olarak görüyoruz. Tarihsel örtüşmelerin ve sürekliliklerin de 100 yıl sonra dahi geçerli olması bu tespitimizi haklı kılmaktadır. Milli Mücadele döneminde, milli varlığa düşman cemiyetler, bir asır sonra, farklı kisveler ama aynı amaç ve düşüncelerle bir aradadır. Bu anlamda, haftalardır Irak'ın kuzeyindeki aşiret yapılanmasından, sözde çözüm süreci ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti ve icazet almaktadırlar. Anlaşılmaktadır ki Beştepe-Balgat-İmralı-Kandil hattında, Erbil de duraklar arasındadır. Bu durağın anlamı ve muhatapları için önemi, yine bizim milletimize anlattığımız üzere, önce Suriye'de yeni bir bölgesel yönetim modeli, sonra da bu modellerin Misak-ı Milli kılıfıyla Türkiye'ye zerk edilmesidir. Emperyalist pazarlama tekniklerinin en büyük mahareti budur. Çok değil, 1980'lerde Saddam'a silah satıp, İran'a ve sonra Kuveyt'e, 'Sen büyüyeceksin' diye saldırtanlar 10 sene içinde Irak'ı bölüp, bugünkü durumu ortaya çıkartanlar, bugün Türkiye'deki saray iktidarına da aynı vazifeyi uygulatmaktadırlar" dedi. 'ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ne yazık ki kadere bak; kadere bak, kimler kimlerle beraber yan yana geliyor? Kadere bak, nereden nereye. Ne oldum deme, ne olacağım de' sözlerini hatırlatan Dervişoğlu, "Bunlar hep imtihan Erdoğan, 100 yıl sonra hepiniz İtilaf cephesinde yeniden toplandınız; kadere bak. Ben de diyorum ki bir taraftan saray kadıları, bir taraftan Beştepe, Balgat, İsrail, Barzani, Colani, bölücüler, Vahabiler, İmralı, HÜDA-PAR, DEM, Hizbullah, PYD-YPG-PKK, Kandil, PJAK topunuz gelin. Buradayız, Cumhuriyet gibi dimdik ayaktayız. Hepiniz bir, bizse tekiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bizim iktidar ve onun piyon düzeyindeki çöplerine söyleyeceğimiz şudur, sözlerimiz mili şuur yoksunlarınadır. 100 yıl önce aldığınız cevabı, 100 yıl sonra da almak istiyorsanız, asla unutmayın; 100 yıl önce ne yapıldıysa, 100 yıl sonra da o yapılacaktır. Türkiye'yi Türksüzleştirmeye çalışanlara, Türk vatanını bölmeye çalışanlara ve Cumhuriyet düşmanlarına ne yapıldıysa bu ülkenin Kuva-i Milliye ruhu, her an cisme ve bedene bürünmeye hazırdır ve ayaktadır. Elinizden geleni ardınıza koymayın" diye konuştu.