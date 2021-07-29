Muş'un Varto ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD' aktardığı veriye göre Muş'un Varto ilçesi açıklarında saat 19:16'te 3.7 büyüklüğünde ve 21 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.